نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أمام البرلمان الاثنين القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لعقد عدد من اللقاءات خلال هذا الأسبوع الجاري بدءًا من يوم الاثنين.

وتأتي أولى اجتماعاتها بلقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقة.

فيما تعقد اللجنة لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوم الثلاثاء القادم لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك.

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويحضر الأسبوع الجاري بدءًا من الأحد القادم عددا من الوزراء لإلقاء بياناتهم أمام النواب، والوزراء هم: وزير النقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي.

‏كما سيحضر وزير العدل، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة والسكان.