تعرف على موقف النني من المشاركة في مباراة اليوم

كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عن التشكيل المتوقع لفريق آرسنال في مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وموقف لاعب وسط منتخب مصر، محمد النني من المشاركة.

ونشرت الصحيفة التشكيل الأساسي المتوقع لـ آرسنال في مباراة الليلة ضد مانشستر يونايتد.

و يستقبل مانشستر يونايتد، فريق آرسنال مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من البريميرليج.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع ألا يُشارك النني كأساسي في مباراة اليوم، عكس مباراة الدور الأول والتي انتصر فيها الجانرز على اليونايتد بهدف نظيف، وشهدت تألق النني.

وأوضحت الصحيفة أنّه من المتوقع أنّ يجلس النني على مقاعد البدلاء في ملعب "الإمارات" اليوم، حيث ينوي ميكيل أرتيتا، الاستعانة بـ تشاكا وتوماس بارتي في خط الوسط.