محمد عبدالعزيز خلال ندوة دوت الخليج: ملف حقوق الإنسان يتم توظيفه سياسيًا.. ولسنا فى حاجة لملاحظات الخارج

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان:" لا يمكن أن تكتمل حقوق الإنسان، بدون توافر الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

محمد عبدالعزيز: حقوق الإنسان ليست مقتصرة على التعبير

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز:" مصر فى فعلت مبادئ حقوق الإنسان فى المجال الاجتماعى، والسياسي، والاقتصادي، وتمثل ذلك فى رفع معدل الصحة، والحق فى التعليم، الحق السكن الآمن، وتحقق بانتقال مواطنى العشوائيات إلى منطق أفضل.

كما أشار النائب محمد عبدالعزيز، إلى أن نسبة المرأة هى الأكبر فى مجلس النواب، بالإضافة إلى إعادة بناء الكنائس وتقنينها.

واسكمل حديثه قائلًا:" لسنا فى حاجة أن يلمح أحد من الخارج عن حقوق الإنسان، البرلمان المصرى هو المنوط به مراقبة حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الادعاءات الكاذبة التى تروج فى الخارج، وفى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سنعمل على نقل الصورة الحقيقة، فهذا الملف يتم توظيفه سياسيًا.