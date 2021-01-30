حسام غالي يعلن نتيجة المسحة الخاصة بكورونا

كشف حسام غالي لاعب الأهلي و المنتخب الوطني السابق ، عن نتيجة المسحة الخاصة للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن حسام غالي عن نتيجة المسحة جاءت سلبية ، وكتب عبر حسابه على انستجرام : الحمدلله سلبي .. اختبار فيروس كورونا جاء سلبي.

وكان حسام غالي قد أعلن في 19 يناير الجاري إصابته بفيروس كورونا متمنيًا السلامة للجميع.

و تم تعيين حسام غالي في مجلس النواب بدورته الجديدة حيث حضر غالي الجلسة الإجرائية للمجلس قبل أسبوعين، والتي شهدت أداء اليمين الدستورية للأعضاء وانتخاب رئيس ووكيلي المجلس.

ويتواجد في مجلس النواب بدورته الجديدة أكثر من رياضي على رأسهم حسام غالي و حازم إمام نجم الزمالك السابق ، ومحمد عمر، نجم الاتحاد السكندري الأسبق، ووالد الرائد شريف محمد عمر، الذي استشهد على أرض سيناء ، و أية مدني بطلة الخماسي الحديث وعضو مجلس إدارة نادي الشمس ، وهادية حسني بطلة الريشة الطائرة.