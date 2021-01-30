أرقام مرعبة.. تعرف على أخطر أوراق الدحيل قبل موقعة الأهلي

يستعد جماهير القلعة الحمراء لمواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والدحيل القطري ، في ربع نهائي بطولة كأس العالم الأندية، وافتتاح مبارياتهما بالمونديال.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل يوم الخميس المقبل 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة الرياضية، وفي حالة الفوز سيلاقي بايرن ميونخ يوم 8 من الشهر ذاته.

وعكف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادي الأهلي، على دراسة أبرز عناصر القوة والضعف فى الفريق القطري، الذي يملك لاعبين على مستوى عال وظهروا بمستوى طيب خلال الفترة الماضية.

ويعد واحد من أهم الأوراق الرابحة لدى فريق الدحيل هو القاطرة البشرية، والمهاجم الكيني مايكل أولونجا، الذي تعاقد معه الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وظهر أولونجا بمستوى رائع للغاية خلال اللقاء الماضي للفريق أمام الأهلي القطري الذي حقق فيها الدحيل الفوز بسداسية وسجل المهاجم الكيني هاتريك قبل الاستعداد لمونديال الأندية.

أرقام مايكل أولونجا صفقة الدحيل الجديدة وأخطر أسلحة الفريق القطري في مونديال الأندية:

-جاء الهداف الكيني قادمًا من الدوري الياباني في صفقة تجازوت 6 مليون يورو

-حصل أولونجا على هداف الدوري الياباني الموسم الماضي برصيد 28 هدفا خلال 24 لقاء

- لعب 136 مباراة خلال مسيرته مع الأندية سجل خلالهما 85 هدفا

- أولونجا هو المهاجم الأساسي لمنتخب كينيا وخاضه معهم 40 مباراة، سجل خلالهما 14 هدفا وظهر بمستوى لافت للنظر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه في حال تخطي النادى الأهلى عقبة الدحيل القطري، سيواجه بايرن ميونيخ الألماني ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ما هو مركز الدحيل الحالي الأن؟

رغم البداية السيئة للموسم، لكن الدحيل عاد مرة أخرى وبدأ ينافس على اللقب، ويحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن السد المتصدر.

ويأتي مشاركة الدحيل في هذه النسخة كونه بطل الدوري القطري الموسم الماضي وبعد أن كان من المفترض أن يلتقي بأوكلاند سيتي في الدور الأول جاء انسحاب الفريق النيوزيلندي ليمهد الطريق للفريق القطري وتسفر عن مواجهة عربية خالصة ستجمع النادي القطري بالأهلي بطل إفريقيا.