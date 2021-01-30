وزيرة الصحة تستجيب لمناشدة مريض سمنة مفرطة.. وتوجه بعلاجه على نفقة الدولة

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج السيد عادل العزب المقيم بمركز زفتى، بمحافظة الغربية والذي يعاني من مرض السمنة المفرطة، وذلك استجابة لمناشدته للتدخل لعلاجه عبر أحد المواقع الإخبارية.

وزيرة الصحة توجه بعلاج إحدى المواطنين على نفقة الدولة

شددت وزيرة الصحة، على نقل عادل العزب إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

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