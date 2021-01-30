سلبية مسحة الأهلي في قطر بإستثناء حالة واحدة

تلقت بعثة الأهلي بمونديال الأندية إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ولذلك تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.

على جانب آخر عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون لبحث البرنامج الخاص بالفريق في العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويخوض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهته الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر مساء أمس الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات تقريبا، وخضعت لمسحة طبية فور وصولها إلى الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.