أيمن أبو العلا خلال ندوة دوت الخليج: سنتابع أداء الحكومة فى تنفيذ حقوق الإنسان

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان: أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لن تقتصر فقط عن ردود فعل، بل ستعمل على إعداد تشريعات معنية بحقوق الإنسان.
أيمن أبو العلا: لجنة حقوق الإنسان ستشرف على أداء الحكومة فى حقوق الإنسان
كما أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، أيمن أبو العلا، أن اللجنة ستشرف على أداء الحكومة عند تطبيق حقوق الإنسان فى مصر.
وتابع خلال ندوة دوت الخليج، حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية، إنما تشمل حق الإنسان فى العيش بكرامة، الحق فى التعليم، ومن الضرورى وجود حالة من الأمن والاستقرار.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أيمن أبو العلا:" تمكين المرأة، ودعم الأخوة الأقباط ونيل حقوقهم، وعدم التمييز والمساواة، هى أمور تحققت بالفعل فى مسألة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود أمور أخرى غير حرية الرأى والتعبير.
وألمح النائب أيمن أبو العلا، أن المشكلة مع الغرب تتمثل فى الأولويات وعدم تواصل، وهذا من الضرورى تفعيله والعمل على السير في هذا السياق.
وأختتم حديثه: اللجنة لن تكون مقتصرة على إطلاق ردود أفعال، بل ستسعى إلى تحقيق اللقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان بالكامل، وسانعمل على إعداد التشريعات، سنرصد كل ما يأتى من الداخل والخارج، سنتابع الحكومة فى تطبيق حقوق الإنسان.
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