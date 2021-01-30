ميرهان حسين تتصدر الترند بعد بكائها على الهواء ورفضها الكشف عن عمرها

ميرهان حسين فنانة ذاع صيتها في السنوات الأخيرة بعد تألقها في عدة أدوار فنية كسبت من خلالها قلوب الجماهير، وتصدرت الترندات خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لأبرز التصريحات التي كشفتها أمس.

مصطفى الأغا: ميرهان حسين من مواليد 1982

ورفضت حسين خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى الأغا في برنامجه "صدى الملاعب"، الكشف عن عمرها الحقيقي، فنفت ما قاله الأغا عن أنها من مواليد 1982، وظلت تردد :"لأ لأ".

كما غرغرت عيون ميرهان بالدموع خلال الحلقة بعد عرض مقطع فيديو لعائلتها وأصدقائها يتحدثون عنها مؤكدين أنهم فخورون بما وصلت له من مكانة فنية وحب الجمهور لها.

بكاء ميرهان حسين على الهواء بسبب فخر عائلتها بها

وأرجعت ميرهان حسين، أن سبب بكائها هو الحديث الذي قيل عنها من جانب أقرب الأشخاص إليها، قائلة: "لما شفت صحابي وأهلي فخورين بيا، شئ اثر فيا لأن أنا أهلي كانوا ضد جدًا اني ادخل مجال الفن وخبيت عليهم ودخلت في حاجة من وراهم".

ميرهان حسين تكشف عن الخطوط الحمراء في حياتها

وعن أهم الأشخاص بالنسبة لها، أكدت أن عائلتها وأصدقائها هو الأقرب لها، كما أنهم خطوط حمراء لا يمكن لأحد أن يتعداها بجانب كرامتها وحياتها الشخصية، فترفض أي شخص يفكر أن يعتدى تلك الخطوط.

فيما صرحت حسين أنها تتمنى أن تمحي من شخصيتها الخوف والتردد، أما الأشياء التي لا تفارقها فهي الهاتف والشاحن والساعة، وكشفت عن الصفات التي تحبها في الرجل قائلة: "الصدق و الكرم و"الحمشنه".

يذكر أن حسين تصدرت محركات البحث المختلفة الأسبوع الماضي بعد استضافتها في برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز، حيث اشعلت السوشيال ميديا بتعليقها عن اللقب الذي أطلقه البعض عليها وهو كيم كاردشيان الغلابة.

وقالت:" أنا دايما مش بحب حد يشبهني بحد بقول أنا مش شبه حد لكن مع كيم كاردشيان الموضوع اختلف حسيت اني فخورة كده.. بس أنا طبيعي".

أغنية ميرهان حسين الجديدة

يذكر أن ميرهان حسين أعلنت مؤخرًا عن تعاونها مع الملحن محمد رحيم في أغنية جديدة خفيفة ستقدمها للجمهور قريبًا بدون أن تعلن تفاصيل، فاستكفت بصورة مع رحيم عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة:"مع العبقرى محمد رحيم و احنا بنحضر أغنيتي اللي هتسمعوها قريب ان شاء الله .. وقولنا ننزلكم فكرة لذيذة طلعت معانا واحنا شغالين هاتشوفها كمان شوية".

أخر أعمال ميرهان حسين الدرامية

وكانت أخر أعمال ميرهان حسين الدرامية مسلسل "ختم النمر"، مع أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، مع أكرم حسني وأحمد فهمي، وويزو وبيومي فؤاد وغيرهم من النجوم.