طارق رضوان خلال ندوة دوت الخليج: سنكون حلقة وصل بين الشعب ومؤسسات الدولة.. ومصر ليست دولة ضعيفة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نأمل أن نكون حلقة الوصل بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهذا وفقًَات يكفلة القانون والدستور.

طارق رضوان: مصر ليست دولة ضعيفة

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، طارق رضوان:" مصر ليست دولة ضعيفة أو صغيرة، بل هى دولة محورية، بل كنا لاعبين أساسييا فى ملفات حقوق الإنسان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة حقوق الإنسان، ستعمل على نوضيح الصورة للغرب، بالشكل اللائق للتعرف على ملفات مصر وليس فقط ملفات حقوق الإنسان.