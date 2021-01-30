طارق رضوان خلال ندوة دوت الخليج: سنكون حلقة وصل بين الشعب ومؤسسات الدولة.. ومصر ليست دولة ضعيفة

النائب طارق رضوان
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نأمل أن نكون حلقة الوصل بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهذا وفقًَات يكفلة القانون والدستور.
طارق رضوان: مصر ليست دولة ضعيفة
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، طارق رضوان:" مصر ليست دولة ضعيفة أو صغيرة، بل هى دولة محورية، بل كنا لاعبين أساسييا فى ملفات حقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة حقوق الإنسان، ستعمل على نوضيح الصورة للغرب، بالشكل اللائق للتعرف على ملفات مصر وليس فقط ملفات حقوق الإنسان.
كما أشار عضو مجلس النواب،إلى أن القوى المعادية لمصر تتناول مسألة حقوق الإنسان وتسوقه بالسلب ضد مصر، فأصحاب المصالح وممثلى من جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بزيارات ممنهجة ومنتظمة للالتقاء بنواب الكونجرس، ويقدمون ادعاءات كاذبة ولا تمثل الحقيقة.
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