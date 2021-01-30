محمد عبدالعزيز خلال ندوة دوت الخليج: لا يوجد محبوسين احتياطيًا فى مصر

النائب محمد عبدالعزيز - أرشيفية
قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، لا يوجد محبوسين احتياطيا فى مصر، وكل من هو محتجز فى السجون، فهو يخضع للقانون.
محمد عبدالعزيز: المحتجز فى مصر يخضع للقانون
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، المحتجز فى مصر يخضع للقانون وفقًا للنيابة العامة، لكن مصر لا يوجد بها معتقلين سياسييين.
وأضاف عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز خلال ندوة دوت الخليج،:" الحبس الاحتياطى لابد أن يكون إجراء احترازى، ولا يكون عقوبة وهذا الأمر يحاتج إلى تشريع.
واستكمل حديثه قائلًا:" وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز:" مصر فى فعلت مبادئ حقوق الإنسان فى المجال الاجتماعى، والسياسي، والاقتصادي، وتمثل ذلك فى رفع معدل الصحة، والحق فى التعليم، الحق السكن الآمن، وتحقق بانتقال مواطنى العشوائيات إلى منطق أفضل.
كما أشار النائب محمد عبدالعزيز، إلى أن نسبة المرأة هى الأكبر فى مجلس النواب، بالإضافة إلى إعادة بناء الكنائس وتقنينها.
واسكمل حديثه قائلًا:" لسنا فى حاجة أن يلمح أحد من الخارج عن حقوق الإنسان، البرلمان المصرى هو المنوط به مراقبة حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان.
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