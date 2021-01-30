نافورة النيل تعود لتخطف أنظار السوشيال ميديا بعد توقف دام لأكثر من 40 عامًا "صور"

نافورة النيل تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء إعادة تشغيلها بعد 40 عامًا من تعطلها، لتخطف أنظار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نحوها.

معلومات عن نافورة النيل

أعادت شركة المقاولين العربي تشغيل نافورة النيل، بعد فترة طويلة من الإصلاح والتطوير، التي تعتبر أقدم واحدة في الشرق الأوسط، حيث يرجع تاريخ إنشاءها إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

واجهت النافورة العديد من الأعطال المختلفة ومحاولات جمة للإصلاح خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط في المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيًا.

عملت شركة المقاولون العرب، على تطوير نافورة النيل لتتماشى مع التطورات التي نشهدها حاليًا، لتتحول إلى النافورة الكائنة بالقرب من مجموعة من أشهر فنادق العاصمة لراقصة تخطف الأنظار إليها لتكون واجهة سياحية مختلفة.

تاريخ نافورة النيل

ظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام القديمة أشهرها فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 من بطولة لبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، كما ظهرت في فيلم "الأيدي الناعمة" من بطولة أحمد مظهر وصباح وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين، كما استعان المطرب عمرو دياب في فيديو كليب أغنية "القاهرة" مع الفنان محمد منير، وتصوير أغنية "يا بلدنا يا حلوة" وأحد الإعلانات لشركة خاصة.

تتوسط النافورة مجرى نهر النيل، بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة وهي عبارة عن طابقين، حيث كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات الماضية.

ضجت منصات السوشيال ميديا بصور نافورة النيل التي عادت برونق خاص بعد التطوير لتخطف الأضواء إلى القاهرة ونهر النيل.