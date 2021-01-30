خاص لـ دوت الخليج: المقاصة يكشف آخر تطورات انتقال مروان حمدي للزمالك

قال سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات في نادي مصر المقاصة، أن النادي الفيومي لا يمانع في بيع المهاجم مروان حمدي إلى نادي الزمالك.

وأضاف متولي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إذا كان الفارس الأبيض جاد في عرضه لضم مروان حمدي سيكون هناك مفاوضات من قبل إدارة المقاصة.

وأشار متولي، ان حتى الآن هناك مفواضات فهية بينه وبين أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتابع"المهندس أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي والمتحدث الرسمي للمقاصة لا يمانع الصفقة ويرحب بالتعامل مع ناد كبير مثل الزمالك".

وأكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي انه لا يمانع من انتقال مروان حمدي لأحد الفرق الكبيرة حتى يتسنى له فرصة المشاركة في البطولات الأفريقية.