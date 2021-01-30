مها الصغير لوالدها بعد وفاته: رحل بطلي الأوحد واستقامة ظهري

نشرت الإعلامية مها الصغير نجلة خبير التجميل الراحل محمد الصغير الذي توفته المنيه أمس الجمعة الموافق 29 يناير متأثرًا بفيروس كورونا، صورة تجمعها به من الماضي معبرة عن صدمتها لوداعه الأخير.

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مها الصغير عن والدها: الدنيا توقفت عن الدوران

وكتبت الصغير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كأن يا روحي و نور عيني، الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي اغمضت فيها..عينك للمرة الأخير.. رحل محمد الصغير .. أبي بطلي الأوحد، واستقامة ظهري…نسألكم الدعاء والفاتحة".



كما استعادت أخر ما قاله لها والدها قبل رحيله،عبر خاصية "الستوري"، قائلة :"أخر كلمة قالها لي أنا مبسوط.. وأنا بقولك لأن النعم لاتدوم رحل أبي".

يذكر أن مصفف الشعر العالمي محمد الصغير رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد معاناته بفيروس كورونا مع مطلع العام الجديد2021، ونعاه كبار المشاهير بكلمات مؤثرة ومنهم "يسرا، ليلى علوي، منى زكي، كريم عبد العزيز، أنغام، يوسف الشريف، أحمد حلمي، هيدي كرم، سميرة سعيد، خالد النبوي، شيرين رضا"، وغيرهم من الفنانين بمختلف الدول العربية.

مها الصغير تسرد قصة حب وزواج وطلاق والدها محمد الصغير ووالدتها

وفي سياق متصل كانت الصغير نشرت قبل وفاة والدها صورة تجمعه بوالدتها ملكة العلايلي وقت زواجهما وأخرى تظهر أيديهما متشبثة ببعضهما اثناء تواجده بالعناية المركزة.

وعلقت بكلمات تحمل الكثير من المشاعر، وقالت:""في حاجة مهمة أوي عايزة كل العالم يعرفها، واكيد مش هعرف اكتب الكلام ده تاني..أبطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها، واللي يعرفني كويس يعرف إن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري".

طلاق محمد الصغير من زوجته ملكة العلايلي

وتابعت: "البطلة الثانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي، قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة، حتى لما اتطلقوا كنت عارفة إنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته".

وأضافت: "المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة وتحدت أهلها وقاطعوها، وهو لم يكن معه سوى ١٠٠ جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من ٢٢ سنة… ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي بس في الأفراح، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول".

محمد الصغير يعود لزوجته مرة أخرى بعد 22 سنة

واستطردت:" يوم ما حس أنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة وجت وطلب منها متزعلش منه وأنها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني..وأصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما أنا وأخويا مصطفى وأخويا التاني الدكتور اللي مسابنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله".

مها الصغير تعبر عن امتنانها لوالدتها لمساندة والدها بمحنته الأخيرة

وبشعور الإمتنان قالت الصغير وهو فخورة بوالدتها :"فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه رجعتله وهو في عز ضعفه برده، ونام في حضنها وهو مرتاح أوي، هو الآن في أمس الحاجة للدعاء لأنه في لحظات حرجة أوي أوي أوي".

