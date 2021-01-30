دجلة يضم لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر

كشف مسئولو نادى وادى دجلة عن نجاحهم فى التعاقد مع محمد سرحان لاعب فريق الأهلى مواليد 2003 فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد سرحان، لاعب صغير السن ولكن يراه مدربيه موهبة تستحق الإهتمام، حيث انه كان نجم وهداف فريق مواليد 2003 بالنادي الأهلي .

ولد محمد سرحان في 9 فبراير عام 2003 والتحق بأكاديمية النادي الأهلي وعمره 7 سنوات ثم سريعاً لفتت موهبته أنظار المدربين فتم تصعيده لقطاع الناشئين بالنادي ومن يومها وهو أحد العناصر الأساسية.

يلعب "محمد سرحان " بفريق ناشئي الأهلي مواليد 2003 يجيد اللعب في مركز " المهاجم " والجناح الهجومي الأيسر سجل مع الفريق 11 هدف الموسم الماضي وساهم في صناعة 7 أهداف، يعد " محمد سرحان " واحداً من أفضل المواهب الصاعدة التي ينتظرها مستقبل مبهر في الكرة المصرية شريطة الإلتزام والتركيز والتحلي بروح وقيم ومبادئ النادي الأهلي.