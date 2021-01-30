إنفوجراف: تعليم أفضل.. مدارس جديدة وتدخلات سريعة للقضاء على كثافات الفصول

جدة - نرمين السيد - اتخذت الدولة المصرية إجراءات سريعة وقوية، فى إطار حرصها على تقديم خدمة تعليمية مميزة لأبناء مصر، والقضاء على الكثافات داخل الفصول فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، أحد أهم أهداف ثورة 30 يونيو.





ومنذ 2014 وحتى نهاية العام الماضى، تم تنفيذ 79 ألف فصل دراسى جديد، إضافة إلى تطوير الأبنية التعليمية بتكلفة 25 مليار جنيه. ونجحت الدولة فى تنفيذ 4.861 مشروعا بقيمة 43.7 مليار جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 5.731 مشروعا بـ 51 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة. وفى السياق ذاته تم افتتاح مدارس جديدة بالمحافظات، أبرزها مدرسة المتفوقين بسرس الليان، والمدرسة المصرية الدولية بالمعارج بالقاهرة ، إضافة إلى مشروع المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية.

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