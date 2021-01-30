صور.. إزالة الباعة الجائلين بميدان محطة مصر فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ونجحت الحملة فى إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، بالإضافة إلى فصل عدد كبير من وصلات الكهرباء العشوائية المستخدمة فى الإنارة.
وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن الحملة شملت رفع 12 طن مخلفات وقمامة من الميدان، فضلا عن غسيل الرصيف المجاور لمحطة السكة الحديد.
وأضاف رئيس حى وسط أن الحملة تهدف لإعادة الرونق لميدان محطة مصر باعتباره نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى الإسكندرية، مشددا على أنه لا تهاون فى مواجهة أى مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام.
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