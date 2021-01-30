وزير التنمية المحلية: مشروع تطوير قرى الريف يحقق نقلة نوعية تاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.





وقال شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن هذا المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصرى الذى يعيش فيها 56% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، وتبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بـ51 مركزا، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا البرنامج يدار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشرف عليه بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، حيث لم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجاً شاملاً بهذا الحجم لتطوير القرى المصرية، فوفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال ثلاث سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى يعد تعبيراً عن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأته منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالاً لحركة البناء والعمران التى طالت كل شبر فى أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية.

وأشار إلى أنه جاء الوقت الذى يجنى فيه الريف المصرى ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى القرى، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.