محافظ جنوب سيناء: بدء تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ ليكون صرحا عالميا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إنه تم اليوم إطلاق إشارة البدء للتطوير الشامل لمضمار الهجن بشرم الشيخ ليكون صرحًا عالميًا لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التى تجذب وفود السائحين بالإضافة لجميع القبائل العربية.





وأكد المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، اهتمام القيادة السياسية بسباقات الهجن، مشيرا إلى أن التطوير يشمل المنصة القديمة بمضمار الهجن وإنشاء مضمار لسباقات الخيل ورياضة الفروسية وركوب الخيل وقرية التراث البدوى السيناوى لعرض المنتجات البدوية والسيناوية والإنتاج البدوى بالإضافة لمسجد الهجن. يشار إلى أن سباقات الهجن بشرم الشيخ أصبحت سباقات عالمية يشهد فعالياتها جميع الجنسيات العربية والأجنبية مما جعلها على صدارة الألعاب الرياضية والتراثية وإضافة رئيسية فى مجال السياحة الرياضية، وبالأخص بعد أن شهدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى فى احتفالية عالمية فى شهر يناير من العام الماضى.

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