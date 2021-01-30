استئناف رحلات الصيد بكفر الشيخ بعد استقرار حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - استأنفت محافظة كفر الشيخ ، اليوم السبت، رحلات الصيد فى مياه البحر المتوسط بعد استقرار حالة الطقس، حيث انطلق 127 مركبا من ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود اللازم والاطمئنان على حالتها الفنية، كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس وقرى مركز مطوبس.





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