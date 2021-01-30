فيديو.. الطرق والكبارى: انخفاض معدل حوادث الطرق 50%

جدة - نرمين السيد - وعرضت هيئة الطرق الكبارى، مقطع فيديو لتجربة قيادة على الطرق الحرة بصعيد مصر بعد تطويرها، حيث تم تقليص مدته الزمنية بتسريع 5 أضعاف لسرعة السيارة.

وأشارت الهيئة إلى أن من أهم العوامل التى ساهمت فى انخفاض معدلات الحوادث، هو التوسع فى إنشاء الطرق الحرة بدون تقاطعات سطحية، والتوسع فى ازدواج الطرق المفردة، وإنشاء محاور على النيل تساهم فى التخلص من المعديات النهرية.