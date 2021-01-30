سفارة الأردن بالقاهرة تهنئ ملك الأردن في عيد ميلاده

هنأت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده برسالة مملؤة بمشاعر الفخر والولاء والانتماء، داعين الله أن يمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.

ونشر حساب الموقع الرسمي لسفارة مملكة الأردن بالقاهرة تغريدة وجهت فيها تهنئة للملك عبد الله الثاني حيث جاء فيها، " كل عام وأنتم الخير كله، والفخر جله. ملكًا بهاشميتك، زعيمًا بحنكتك، قائدًا بحكمتك، أبًا بإنسانيتك وملهمًا لشعبك .. وكل عام وجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بألف خير، متمتعًا بدوام الصحة والعافية والعمر المديد".

وتلقي الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين، الذي يصادف اليوم السبت، من قادة دول شقيقة وصديقة.

وعبر مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بمناسبة هذه المناسبة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بتحقيق المزيد من النقدم والازدهار.