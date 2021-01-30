موجز السوشيال: وفاة والدة الفنان ظافر العابدين.. ونادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي:

نادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك مع نية البيع.. شاهد

صرخة من كل مصري.. بكري يطلب من ولي عهد السعودية العفو عن المهندس الصادر ضده حكم بالإعدام

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين