نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون بين نقابة المحامين ومركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، اتفاق تعاون مع مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل السادة المحامين على علوم الحاسب ونظم المعلومات؛ التي ستساعدهم على القيام بأعمالهم المكتبية، والإدارية باحترافية واتقان، حرصًا منه على مواكبة السادة المحامين للتطور الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية.

ينفذ البرنامج وفق برامج تدريبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، يقدمها المركز، حيث اشتمل الاتفاق على تعليم وتدريب السادة المحامين على مهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات الشخصية، لتكون منحة تعليمية متعددة العناصر التدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة السادة المحامين التكنولوجية واللغوية وتنمية مهاراتهم الشخصية.

و حرصًا من نقيب المحامين على ألا يتوقف التعاون على تلك البرامج التدريبية، قد كلف سيادته الأستاذ يوسف جمال نور الدين المحامي، صاحب فكرة اتفاق التعاون والمنسق العام له بين النقابة والمركز، بأن يكون همزة الوصل بين الجهتين أثناء تنفيذ الاتفاق، وألا يدخر الجهد في البحث عن برامج أخرى لإفادة السادة المحامين بكل ما هو جديد ومتطور في عصر التقنية والرقمنة الحديث بشكل خاص، وما يتعلق بتطوير مهاراتهم المهنية بشكل عام.

ونستعرض التفاصيل وكيفية الاشتراك وهي كالأتي:-

* أولًا:علوم الحاسب.

1- أساسيات الحاسب.

التعريف بأجهزة وبرامج الكمبيوتر

windows التعريف بجميع وظائف واستخدامات نظام التشغيل

2-التطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس

- Word

- Excel

- Power point

- Access

- Internet

- It

عدد ساعات الكورس (36) ساعة

*ثانيًا: مهارات اللغة الإنجليزية.

قبل بداية الكورس سيجرى اختبار تحديد مستوى لكل دارس، وسيكون كورس مهارات اللغة الإنجليزية عبارة عن مستويين كل مستوي 12 ساعة، سيدرس فيهما أهم مهارات اللغة الإنجليزية وهي:

- American accent

- Vocabulary

- Phonetics

- Conversation skills

- Translation skills

- Free discussion

- Grammer

*ثالثًا: مهارت التنمية الذاتية.

تم تصميم المحتوى التدريبي ليشمل المهارات الأساسية التي يحتاجها الدارس لتنمية مهاراته الشخصية وفقًا لمتطلبات العصر، والمحتوى التدريبي يشمل: