انت الان تتابع تفاصيل خبر لقاء بين وزير الطيران المصري والوفد الروسي لبحث تطورات الملاحة الجوية وعودة الطيران بين البلدين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التقى وزير الطيران المدني المصري محمد منار بممثلي بعض الشركات الروسية العاملة في الملاحة الجوية بمقر وزارة الخارجية اليوم لمتابعة تنفيذ العقد الموقع بين وزارة الطيران المدني وروسيا بشأن تطوير المجال الجوي المصري.

ناقش الطرفان خلال الاجتماع مرحلة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وآلية التعاون بين الطرفين، بهدف خلق فضاء جوي أكثر مرونة وجاذبية للحركات الدولية والإقليمية، بما يجعله أكثر أماناً وفعالية..

يتم ذلك في الإطار الاستراتيجي لوزارة الطيران المدني. تلتزم وزارة الطيران المدني بمواكبة النمو والتقدم السريع في حركة المجال الجوي من خلال التطوير التكنولوجي لجميع أقسام الطيران المدني والتكنولوجيا الحديثة.

بدأ الوفد الأمني ​​الروسي، يوم الخميس، تدقيق الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ ومطار الغردقة للاطلاع على الإجراءات الأمنية الأخيرة المتخذة في صالات السفر والوصول، لحماية الإجراءات الأمنية للمسافرين وأمتعتهم والتأكد من تواجدهم. وتشكل الاحتياطات التي يتخذها أفراد الأمن في المواقع المحددة وسلطات الطيران لحماية الركاب من خطر الإصابة بالوباء.

وقال مصدر مطلع على الشركة القابضة للمطار، إن الوفد سيصل يوم الأربعاء على متن طائرة روسية تقلع من موسكو، ويضم الوفد قرابة 10 ركاب، وسيتم تقسيم الوفد إلى مجموعتين، وتتوجه المجموعة الأولى إلى مطار الغردقة الدولي. توجهت المجموعة الثانية صباح الخميس إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

تفتيش مطار روسيا

تضمنت زيارة الوفد الروسي الوقوف على حزام الأمان في حالة تأهب وعدم وجود بقايا تعيق عمليات الإقلاع والهبوط، وذلك في إطار استئناف روسيا لحركة الطيران وإجراءات السياحة الروسية المعتادة، بالإضافة إلى الشارات والرمال في منتجع الغردقة.

سيعقد الوفد اجتماعا مع المسؤولين بوزارة الطيران المدني ورفع تقرير نهائي لهيئة الطيران المدني الروسي تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف الحركة الجوية والسياحية بين البلدين وعرض النتائج. إلى السلطات الروسية كجزء من التقرير الروسي.

زيادة الرحلات إلى القاهرة

أعلن رد روسيا على مركز أزمات فيروس كورونا المستجد أن روسيا ستزيد عدد الرحلات المجدولة بين موسكو والقاهرة إلى خمس رحلات أسبوعيا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية، بعد اجتماع عقده برئاسة نائبي رئيس الوزراء تاتيانا وليكوفا، أصدر المركز هذا البيان: “بعد مناقشة وباء كورونا في بعض الدول، هو عدد الرحلات المجدولة إلى مصر، تضيف القاهرة أن 5 رحلات في الأسبوع”.

وتسير شركتا “إي وفلوت” و”إيراني “رحلات كل يوم سبت وإثنين وأربعاء من مطار القاهرة الدولي في العاصمة الروسية موسكو، كما تنظم الشركة 3 رحلات ذهابًا وإيابًا من مطار القاهرة الدولي يوم الأحد إلى القاهرة العاصمة الروسية موسكو. .

روسيا تقرر استئناف وزيادة الرحلات الجوية إلى مصر

أعلنت روسيا أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة للخارج اعتبارًا من 8 فبراير من العام المقبل، كما قررت زيادة رحلاتها إلى مصر اعتبارًا من ذلك التاريخ.

وقالت المقرات المعارضة لانتشار فيروس كورونا في روسيا إن رحلات أستراخان وإيكاترينبورغ ويكوسك وماقا شكالا وإيلان فودي وناني نوف ورود وبيرم الدولية المغادرة من مدن مثل حبورك وبروك ستستأنف عملياتها في 8 فبراير. لن تطير الرحلات المنتظمة من كل مطار إلى مصر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

ونقلت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” عن بيان للمقر جاء فيه: “بداية من الأسبوع الثانى من فبراير من استصراخان ويكاترينبرج ويكوسك وماخا سارا كالا وينيلاني وردي ونجني نوف ورود وبيرم وخبروك”.

وأضاف البيان: “بناء على قرار المقر، اعتبارًا من 8 فبراير، سيزداد عدد الرحلات المنتظمة من هذه المطارات الروسية إلى مصر بمعدل لا يزيد عن مرة واحدة في الأسبوع.”.