العمالة غير المنتظمة 2021 وطريقة الاستعلام عنها الدفعة السادسة

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محمد سياف - ابو ظبي - بدأ المواطنين من الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2021 بالبحث عن الموعد المخصص لصرف الدفعة السادسة.

يأتي هذا بعد إعلان مصادر بوزارة القوي العاملة عن بدء صرف الدفعة السادسة من المنحة خلال شهر فبراير القادم، علي أن يتم صرف المنحة بدءًا من يوم الأحد 14 فبراير، حيث أنه بمجرد الانتهاء من كشوف الأسماء المستحقة واعتمادها سيتم الصرف.

العمالة غير المنتظمة 2021 وطريقة الاستعلام عنها

وفي إطار تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة القوى العاملة على صرف المنحة بانتظام من أجل الفئات المتضررة بسبب فيروس كورونا المستجد. قد أطلقت وزارة القوي العاملة موقع إلكتروني لتسهل على المواطنين كيفية الاستعلام عن المنحة و موعد صرفها، وإليكم كيفية الاستعلام.

الدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة

اختيار الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

كتابة الاسم كما هو بالبطاقة

كتابة الرقم القومي بالبطاقة

كتابة رقم الهاتف المحمول

اضغط على استعلم

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 وكيفية تقديم تظلم للمتضررين

ويمكن لجميع المواطنين تتبع كيفية الاستعلام هذه للحصول على المنحة والاستفادة منها، كما أنه يمكن ترقب الهاتف لاستلام رسالة نصية من وزارة القوي العاملة والتي تحمل في مضمونها موعد صرف المنحة الخاصة بك.

وقد أشارت مصادر وزارة القوي العاملة على أن الدفعة السادسة ستكون آخر صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلة الثانية والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي، ويمكن للمتضررين الذين لم يحصلوا على المنحة أو تأخر إرسال رسائل نصية لهم التظلم عن طريق: