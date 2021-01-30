طارق رضوان خلال ندوة دوت الخليج: سنتواصل مع الغرب بشأن حقوق الإنسان لمشاهدة أرض الواقع فى مصر

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، طارق رضوان:" حقوق الإنسان تتسع لتشمل، حق الإنسان فى التعليم، وحقه فى توفير الخدمات المرفقية الآخرى، ولا يمكن اختزالها فى حرية الرأى والتعبير.

طارق رضوان: لسنا فى وضع الدفاع عن النفس

وتسائل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أين كانت تلك المنظمات عند تفجير مسجد بالمصلين فى سيناء؟ وأين كانت تلك المنظمات والهيئات عند تفجير الكنائس.

وتابع النائب طارق رضوان:" نحن لسنا فى وضع الدفاع عن النفس، وهناك من يتواصل مع الكونجرس بطريقة ممنهجة لترويج ادعاءات حقوق الإنسان.

وعن طريقة التواصل والتنفيذ، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لابد من تفعيل كل الوسائل المتعلقة بالتواصل، مثل استخدام التكنولوجيا، والتواصل مع الغرب.

كما أكد أن اللجنة لا تتبع منهجًا فوقيًا مع الغرب، إنما ستسعى أن لجنة حقوق الإنسان، الجلوس على مائدة للنقاش والحوار، وسندعوا مؤسسات الغرب لمشاهدة الواقع.