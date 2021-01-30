"كان نفسي ابقى موجود".. مؤمن زكريا يوجه رسالة لجماهير الأهلي في قطر

وجه لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا الشكر لجماهير القلعة الحمراء علي هتاف الجماهير له في ظل غيابه عن بعثة الفريق التي غادرت الي قطر.
وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي "تويتر": كان نفسي اكون موجود مع الفريق، شكراً جمهور الأهلي علي الدعم من الدوحة".
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وغاب لاعب الفريق مؤمن زكريا عن بعثة الفريق وذلك بسبب المرض الذي يعاني منه من ضمور في الأعصاب ، وقد انتشرت منذ فترة أنباء عن اقترب عودته اللاعب الي الملاعب، حيث تتحسن حالته.
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ويسعي المارد الأحمر بتقديم اداء مشرف أثناء البطولة وإسعاد جماهيرة المنتظرة منه نتائج جيدة خلال مبارياته في البطولة حيث يأمل الفريق في الحصول علي ميداليه ،بينما كان الأهلي قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي.
ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وقد حصد بطولة إفريقيا النسخة الماضية علي غريمه نادي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 احرز الأهداف كل من عمرو السوليه لاعب الأهلي وثم تعادل للفارس الأبيض شيكابالا وانتهت المباراة بعد إحراز هدف الفوز عن طريق لاعب فريق الأهلي مجدي "أفشة"في الدقيقة 68.
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