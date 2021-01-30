"كان نفسي ابقى موجود".. مؤمن زكريا يوجه رسالة لجماهير الأهلي في قطر

والجدير بالذكر أن بعثة الأهلي غادرت مساء أمس متجه الي قطر استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر إقامتها أول مباراة يوم الخميس المقبل أمام فريق الدحيل القطري لأنه مستضيف البطولة علي ارضه ، حيث وتم إجراء مسحة طبية لبعثة الفريق وظهرت النتيجة سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويسعي المارد الأحمر بتقديم اداء مشرف أثناء البطولة وإسعاد جماهيرة المنتظرة منه نتائج جيدة خلال مبارياته في البطولة حيث يأمل الفريق في الحصول علي ميداليه ،بينما كان الأهلي قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي.

ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وقد حصد بطولة إفريقيا النسخة الماضية علي غريمه نادي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 احرز الأهداف كل من عمرو السوليه لاعب الأهلي وثم تعادل للفارس الأبيض شيكابالا وانتهت المباراة بعد إحراز هدف الفوز عن طريق لاعب فريق الأهلي مجدي "أفشة"في الدقيقة 68.