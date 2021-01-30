عباس أبو الحسن يكشف الطريقة التي يتبعها الطبيب المتحرش مع المرضى والفنانين

عباس أبو الحسن، تصدرك محرك البحث الشهير "جوجل" لليوم الثالث على التوالي، بعد هجوم محامي طبيب الأسنان المتهم بالتحرش عليه خلال مداخلة هاتفية عقب ظهوره في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر.

أكد عباس أبو الحسن، خلال لقاءه، أن المتهم اعترف اعترافات كاملة وانهار في تحقيقات النيابة، لافتًا إلى أن النائب العام أوضح وجود العديد من الفيديوهات التي تجرم الطبيب المتحرش.



تفاصيل واقعة تحرش طبيب الأسنان بالفنانين

وكشف الفنان عباس أبو الحسن، عن محاولة طبيب الأسنان التحرش به 3 مرات على مدى 20 عامًا بعضها كان خلال مفاجئ به في الأسانسير وأخرى ضربه خلالها أبوالحسن، لافتا إلى أن بعض الوقائع التي وردته من شهادات ضحايا الطبيب المتهم تمت وهم تحت التخدير خلال إجراءه لجراحات لهم في الفك بعيادته.

أوضح عباس أبوالحسن، أنه على الرغم من بنيه الأساسية التي يتميز بها، إلا أن طبيب الأسنان المتحرش دائمًا ما كانت له خططه المفاجئة، قائلًا: "الموضوع فيه فكرة الترويع النفسي وحدوثه بشكل مفاجئ.. وحين تنبهت له في إحدى المرات وتمكنت منه فرمته.. لكن الواقعة الأخيرة في يونيو الماضي كنت في زيارة لقريبة لي في الدقي وفوجئت به في الأسانسير وقف بي في النص وفوجئت أنه هو.. فقالي إنت لسه زعلان مني فمد إيده على وجري.. وأعتقد هو عنده مشاكل السرقة والضرب أو أنه يستغل حد".

عباس أبو الحسن يكشف سبب عدم تستره على الواقعة

أكد أبو الحسن، أن الحركة المجتمعية التي شهدتها مصر مؤخرًا ضد التحرش سواء الفتيات أو الرجال، وخاصة بعد القبض على المتحرش أحمد بسام زكي، ما أعطاه الجرأة والقوة كي يفضح ذاك المتحرش.

وتابع: "فكرت ان البنات بتفضح المتحرشين يبقى احنا كرجالة منفتحش الموضوع ليه..واللي حمسني اني استفزيت من اعلانات البانرات لهذا الطبيب على الطرق السريعة بوشه وضحكته المستفزة أي علاج أسنان يجيب كل الفلوس دي و7 مراكز طبية حسيت إنه عامل اعلانات يجر بيها رجل الشباب المراهقين اللي بعضهم ممكن ميعرفش يشتكي لو حصل ضده تحرش فقلت لازم أفضحه وأكتب البوست ده وكنت مراهن على أن فيه ناس كتير ممكن يكون تعرضوا له جالي شهادات من 145 شاب تقريبا تحرش بيهم ولم يمانعوا إني أحط شهادتهم واتقدم بيها ببلاغ".