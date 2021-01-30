مصدر لـ دوت الخليج: باسم مرسي في الزمالك

فتحت إدارة نادي الزمالك، ملف شراء مهاجم من طراز عالي، من أجل تعويض رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، إلى جالاطا سراي التركي خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر مقرب من داخل نادي الزمالك لـ"دوت الخليج"، أن إدارة النادي الأبيض قد حصلت على توقيع باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي.

وكان مصطفى محمد قد رحل عن النادي منتقلا لصفوف نادي جالاطا سراي التركي بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بانتقال اللاعب لصفوف الفريق التركي معارا لمدة عام ونصف الموسم مع تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة عام ونصف أيضا .



وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن لاعب الزمالك السابق، ومهاجم الأنتاج الحالي، باسم مرسي، سيكون خلال أيام داخل مقر نادي الزمالك ليضع الروتوش الأخيرة من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي، لفتًا إلى أن باسم أبلغ مسؤولي نادي الإنتاج الحربي برغبته فى العودة إلى القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن نادي الإنتاج الحربي، لديه شرط من أجل التفريط في مهاجم الفريق باسم مرسي إلى الزمالك، حيث يرغب في بديل من النادي الأبيض، فى ظل وجود إصرار من جانب جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي أبلغ اللاعب برغبته فى عودته لعمل معه من جديد.

وظهر باسم مرسي بمستوى مميز هذا الموسم رفقة نادي الإنتاج الحربي هذا الموسم فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، ونجح في تسجيل أكثر من هدف وأبرزهم كان فى شباك النادي الأهلي.

وكان نادي الزمالك، قد حسم انتقال مصطفى محمد، مهاجم الفريق، إلى نظيره فريق جالطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، وجدد اللاعب لمدة موسم ونصف قبل الرحيل عن الزمالك، ومن المقرر أن تحصل إدارة الفارس الأبيض على مبلغ الصفقة كاش.