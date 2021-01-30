المصريين الأحرار يعتمد تشكيل لجنة خدمة المواطنين المركزية

جدة - نرمين السيد - وجاء بالتشكيل وحيد وجيه رئيسًا للجنة خدمة المواطنين المركزية، والمساعدين هم :اللواء إحسان عبد القدوس، كمال عجيب، والدكتور إبراهيم إسماعيل. كما وزع تشكيل الجمهورية على قطاعات وكلف سمير ذكرى بقطاع الصعيد، وليديا صبحى بقطاع الدلتا، وحسن الرمال بقطاع القناة ولكل منهم مساعدين للتوسع فى دائرة الخدمات. وجاء نص القرار كالتالى :-

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