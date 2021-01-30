دير أبومقار يصدر كتابا جديدا عن حياة الراهب باسيليوس المقارى

جدة - نرمين السيد - يصدر دير الأنبا مقار بوادى النطرون، خلال أيام كتاب جديد بعنوان "صاحب كلمة الحق" عن سيرة حياة الراهب باسيليوس المقارى ناشر كتب الأب متى المسكين ومؤسس مجلة مرقس.





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