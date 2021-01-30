مشاهير الوسط الفني ينعون المخرج فهمي الخولي

في غضون 24 ساعة الوسط الفني المصري يخسر 4 من نجومه، وكان أخرهم المخرج المسرحي فهمي الخولي الذي تصدر محركات البحث، عقب وفاته مساء أمس الجمعة الموافق 30 يناير 2021، ليلحق بالفنان محمود عبد الغفار، وأشرف صالح، ومصفف شعر النجوم العالمي محمد الصغير، الذين فاضت أرواحهم لخالقها في نفس اليوم.

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فكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن مساء أمس الجمعة رحيل المخرج فهمي الخولي، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

محمد صبحي عن فهمي الخولي: غاب صديق العمر وزميل الدراسة

ونعاه عدد كبير من الفنانين على رأسهم النجم والمخرج محمد صبحي، وعلق عبر صفحته بموقع "الفيس بوك":"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون بكل الأسى والحزن انعي المخرج فهمي الخولي صديق العمر وزميل الدراسة .. ادعو الله لك بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته .. وأن يلهم أسرتك الصبر والسلوان".

مجدي صبح يستعيد ذكرياته مع فهمي الخولي وقت العزل بسبب فيروس كورونا

بينما أسرد الفنان مجدي صبحي ذكرياته معه حينما كانوا يتلقوا العلاج سويًا من فيروس كورونا في مستشفى العجوزة، مع مطلع العام الجديد، معربًا عن حزنه الشديد لوداعه.

وقال:"جلست معه في غرفة واحدة في مستشفى العجوزة، كان عنده كورونا وغسيل كلى، كنت اقوم الفجر احضرله الفطار وادعكله رجله والظهر أحميه واحضرله الغداء واسرحله شعره".

وأضاف:"وفي المساء أبدأ أضحكه ونكت للصبح، وأتذكر معه أيام زمان من تراث المسرح.. وبعدين أغطيه بالبطانية، وأقوله تصبح على خير يا أستاذ فهمي، وبعد ما تعافيت من كورونا، فرح الأستاذ فهمي وزعل في نفس الوقت لأني شفيت ولاني سبته..والآن جاء خبر وفاة هذا الرجل العظيم الإنسان بمعني الكلمة رحمك الله يا أستاذ في جنة الخلد إن شاء الله".

السيناريست أيمن سلامة لفهمي الخولي: سأفتقدك كثيرًا

كما نعاه المؤلف والسيناريست أيمن سلامة، المخرج فهمي الخولي، وكتب عبر حسابه على فيسبوك : "الأستاذ والصديق العزيز المخرج فهمي الخولي وداعًا.. عندما يعجز اللسان عن الكلام.. سأفتقدك كثيرا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عنه وأدخله فسيح جناتك".

وكتبت الفنانة سيمون:"وداعا الصديق و المخرج فهمي الخولي البقية في حياتكم"

رسالة مراد منير للراحل فهمي الخولي

وأعرب المخرج مراد منير، عن حزنه لرحيل صديقه الفنان والمخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي، وكتب:"قلبي تمزق في لحظة، ولم أصدق أن صديق العمر فهمي الحبيب اختار سماء أخرى ليرحل إليها..فهمي الخولي لولاك يا صاحبي ما شهدت الدنيا مسرحية (الملك هو الملك) التي أنتجتها بكل الحب، مع السلامة يا حبيبي وأمانة عليك سلم على الغالية فايزة كمال حبيبتي".

يذكر أن الفنان و المخرج فهمي الخولي أحد أبرز المخرجين المسرحين في مصر، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971، مثل وأخرج عدد كبير من العروض المسرحية.

أشهر أعمال الراحل فهمي الخولي

قدم خلال مسيرته العملية ما يزيد عن 100 عرض مسرحي مع كبار النجوم، أشهرهم:"عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، صابرين، نور الدمرداش، نور الشريف، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم.

ومن أبرز عروضه المسرحية:"الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأنذال، ليلى والمجنون، سالومي، الملك هو الملك"، وكان العرض المسرحي "باب مفتوح"، آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام، كما قام بالإشراف على الفرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

فيما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث و مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بجانب مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية كممثل، حيث ظهر في المسلسلات الأتية:"الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق" وغيرها من الأعمال التلفزيونية المميزة.