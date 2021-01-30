عقب ندوة دوت الخليج مع رضوان وأبو العلا وعبدالعزيز.. "حقوق الإنسان" في أيد أمينة

- كوادر تملك عقول ثمينة وخبرات يتسلحون بها ضد الإدعاءات الخارجية حول مصر

حالة من الارتياح سيطرت على فريق تحرير موقع دوت الخليج، حيال مصير ملف حقوق الإنسان وماسوف تحرزه الدولة المصرية فيه، في ظل وجود القامات التي استضافها الموقع، ومايمكن أن يقدمه النواب: طارق رضوان، أيمن أبو العلا، محمد عبدالعزيز، من تطوير وتعزيز لمكتسبات حقوق الإنسان للمواطنين في الداخل، وماسوف ينجحون فيه من مهام الرصد والرد على شبهات الخارج.

على مدار مايزيد على 80 دقيقة، من النقاش الساخن الذي لم يتوقف توارد الأسئلة والإجابات فيه، تبدى لفريق تحرير دوت الخليج، بقيادة عمرو الديب، ماتملكه هيئة مكتب حقوق الإنسان من خبرات وإمكانيات وعقليات سوف تتولى على أكمل وجه، مهمة التصدي لكافة المتطلبات التي يحتمها ملف حقوق الإنسان، حيث رصيد هائل من الخبرات والحلول والعلاقات التي يملكها كوادر برلمانية رفيعة بحجم رضوان وأبو العلا وعبدالعزيز.

طارق رضوان

أظهر رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، جاهزية كاملة وإلمام واسع بكافة مقتضيات حقوق الإنسان، بداية من التعريف وصولا للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع الفعلي، ولا ينقص رضوان – كما ظهر في الحوار – الإلمام بملفات الشأن الخارجي والصعيد الدولي، وذلك عقب توليه رئاسة لجان نوعية شديدة الاهمية في مجلس النواب السابق، في لجان العلاقات الخارجية والشؤون الإفريقية.

ووفقا لما حازه طارق رضوان من خبرات، بخلاف مايملكه من قرارات تكفلها اختصاصاته كرئيس للجنة حقوق الإنسان، فإن مجموعة من الحلول والردود الحاسمة والتقدم الأكيد الذي ستشهده أوضاع حقوق الإنسان، بما يعود بالنفع على المواطن وأحواله، وماسوف تشهده صورة مصر في الخارج من تحسين وتطور وتقدم وإزالة لكافة الشوائب والسلبيات المغرضة التي تحيط بها في المحافل الدولية.