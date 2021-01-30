قطار الموت.. حصيلة وفيات مشاهير الفن في شهر يناير

وحيد حامد- ارشيفية
"لقاء وفراق" هكذا تكون الحياه التي تسحر العديد منا بملذاتها المختلفة، حيث شهد شهر يناير منذ بدايته على فراق عدد كبير من القامات الفنيةـ ليأذ الموت السيناريست الكبير وحيد حامد في ثاني أيام العام الجديد2021.
وفاة وحيد حامد
ودع الوسط الفني الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي غادر وترك خلفه إرثًا كبيرًا لأجيال قادمة كي تتعلم منه، ولكن صعوبة المشهد جعلت فراقه صعبًا على العديد من نجوم الفن وجمهوره الكبير.
وفاة هادي الجيار متأثرًا بكرونا
توفي الفنان القدير هادي الجيار، بعدما تملك منه فيروس كورونا الذي أصبح من أقوى وأكثر الفيروسات فتكًا، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا لينتقل إلى العناية المركزة ولن تمر سوى ساعات ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.
محمود عبد الغفار
تعددت الأسباب والموت واحد، ليرحل الفنان محمود عبد الغفار، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة الموافق 29 يناير2021، عن عن عمر يناهز عن 60 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.
محمد الصغير
دخل خبير التجميل العالمي محمد الصغير، ضمن قائمة وفيات كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، إثر وفاته متأثرًا فيروس كورونا المستجد، بعدما تدهورت حالته الصحية مؤخرًا.
فهمي الخولي
غادر المخرج فهمي الخولي الحياه صباح اليوم السبت، بعد تأثره بإصابته الحادة بفيروس كورونا وصراعه مع المرض، حيث كان يخضع إلى الغسيل الكلوي.
المخرج حاتم علي
رحل المخرج حاتم علي خلال شهر يناير الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 58 عامًا أثناء تواجده بإحدى فنادق القاهرة ، ليخيم الحزن على الوطن العربي لفراقه.
وفاة أشرف صالح
أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيليةـ، وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، أمس الجمعة، لينضم إلى قائمة وفيات شهر يناير.
وفاة عبلة الكحلاوي
نالت العديد من شائعات من الداعية عبلة الكحلاوي منذ تفشي فيروس كورونا، إلا أن تلك المرة كانت قد أصابها الفيروس لتدخل على إثره المستشفى وتفارق الحياه، إلا أنها كانت ولاتزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب جنازتها التي شهدت عدد كبير من جمهورها.
لن تتوقف الحلقة عند هذا الحد بطبيعة الحال، لتستمر الدائرة والحياه معها دون توقف إلا أن مشاهير الفن تظل أسمائهم وأعمالهم خالدة دومًا لتذكرنا بهم بين الحين والآخر.
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