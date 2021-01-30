ماذا ينتظر مصطفى محمد في جالطة سراي؟ منافسة شرسة وحلم الأبطال!

أسدل الستار على حكاية مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك، بعد تعاقد فريق جالطة سراي التركي مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

وجاء اتفاق مجلس القلعة البيضاء مع جالطة سراي على استعارة مصطفى محمد لموسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية تفعيل بند الشراء بنهاية الإعارة مقابل 4 مليون دولار.

ويغيب عن الكثير من الجماهير المصري المعلومات الكافية عن الفريق التركي الذي انتقل له مصطفى محمد بشكل رسمي:

يعد جالطة سراي من أعرق الأندية التركية وسيمنح مصطفى محمد فرصة الاحتكاك بالكرة الأوروبية من خلال مجموعة كبيرة من النجوم المخضرمين في قائمته وتحت قيادة مدرب من عباقرة الكرة العالمية هو فاتح تريم المدرب التاريخي للكرة التركية.

كما يملك سجل رائع حيث هو أكثر الأندية التركية تتويجًا بلقب الدوري التركي، وأيضا أكثرهم مشاركة ونجاحًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حقق جلطة سراي لقب الدوري التركي في 22 مناسبة ما يجعله صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات، إلى جانب 14 بطولة لكأس تركيا.

يملك النادي التركي رقم قياسي مسجل بأسمه، حيث تمكن من تحقيق لقب أوروبي في عام 2000 عندما حقق بطولة الدوري الأوروبي وتبعها لقب كأس السوبر الأوروبية وهو النادي التركي الوحيد الذي حقق هذه البطولاتين.

هل يلعب مصطفى محمد في دوري أبطال أوروبا

يحتل جالطة سراي المركز الثاني برصيد 42 نقطة ، فيما يحتل بشكتاش صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة.

وفي حالة استمرار الفريق التركي على المنافسة ببطولة الدوري التركي فسيكون أمام مصطفى محمد فرصة ذهبية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

جلطة سراي مازال يتواجد بشكل طبيعي في بطولة كأس تركيا، ومن المقرر أن يلعب مع ألانياسبور في الدور ربع النهائي في شهر فبراير القادم.

من هم منافسو مصطفى محمد في جلطة سراي؟

يملك جلطة سراي على كوكبة النجوم يأتي في مقدمتهم النجم الكولومبي رادميل فالكاو، لكنه يُعاني حاليًا من إصابة.

هذا إلى جانب نجم برشلونة الأسبق أردا توران، والجزائري سفيان فيغولي، وريان بابل وحارس منتخب أوروجواي موسليرا.

وسيجد مصطفى محمد منافسة شرسة لحجز مقعد أساسي في الفريق التركي في ظل وجود أكثر مهاجم في مركزه بشكل مميز ويعتمد مدربه فاتح تريم على طريقة 4-1-4-1 والتي ستمنح مهاجم الزمالك ومنتخب مصر فرصة للمشاركة في عدد أكبر من الدقائق.

كما يوجد المهاجم السنغالي مباي دياني الذي سجل 11 هدفًا ويُعد الهداف الأول لكتيبة فاتح تريم.

لذلك سوف يجد مصطفى محمد منافسة كبيرة لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل حجز مقعد أساسي في الفريق التركي.