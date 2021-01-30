شروط وضوابط الحصول على الجنسية الإماراتية.. لفئات محددة فقط

شهدت قرارات الإمارات الأخيرة بشأن منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض الفئات، اهتمام الكثيرون خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية والتي اعتمدها حاكم دبي.

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الفئات المستحقة لمنح الجنسية الإماراتية

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مجموعة من التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض الفئات وهم :"المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية

- يجوز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية مثل الأطباء والمتخصصين والعلماء وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين والموهوبين.

- جواز منح الجنسية لأفراد وأسر هذه الفئات والتي تضم الزوجة والأبناء والسماح بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى.

- تعهد مكتسب الجنسية بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسيه يحملها.

- آلية الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات، ومجلس الوزراء بناء على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.

بينما هناك بعض الشروط والضوابط التي تخص كل فئة من الفئات السابقة من أجل الحصول على الجنسية الإماراتية والتي جاءت كالتالي:



الشروط والضوابط لحصول كل فئة على الجنسية الإماراتية

فئة المستثمر

. يشترط للمستثمر للحصول على الجنسية الإماراتية امتلاكه لعقار في دولة الإمارات.

. يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين الأتى:

. أن يكون متخصص في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة.

. أن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه.

. لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات.

. حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

فئة العلماء

يشترط للحصول على الجنسية لفئة العلماء :

. أن يكون باحثًا ناشطًا في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص.

. أن لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال.

. أن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال (10) عشرة سنوات سابقة.

. حصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

أصحاب المواهب

يشترط للحصول على الجنسية الإماراتية للمخترعين:

. الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين:

. أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب.

. أن يكون حاصلًا على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.