خالد الغندور يعلن الأسماء المرشحة لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، عن الأسماء المرشحة لخلافة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض التي تمت إعارته لفريق جالطة سراي التركي.

وكان نادي الزمالك، قد حسم انتقال مصطفى محمد، مهاجم الفريق، إلى نظيره فريق جالطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، وجدد اللاعب لمدة موسم ونصف قبل الرحيل عن الزمالك، ومن المقرر أن تحصل إدارة الفارس الأبيض على مبلغ الصفقة كاش.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المرشحون هم حسام حسن، محمود وادي، مروان حمدي، ناصر منسي".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد أن هناك عرضين من ناديين لضم حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إحداهما بمبلغ 40 مليون جنيه.

وكان قد كشف مصدر في تصريحات صحفية، أن لاعب الزمالك السابق، ومهاجم الأنتاج الحالي، باسم مرسي، سيكون خلال أيام داخل مقر نادي الزمالك ليضع الروتوش الأخيرة من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي، لفتًا إلى أن باسم أبلغ مسؤولي نادي الإنتاج الحربي برغبته فى العودة إلى القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن نادي الإنتاج الحربي، لديه شرط من أجل التفريط في مهاجم الفريق باسم مرسي إلى الزمالك، حيث يرغب في بديل من النادي الأبيض، فى ظل وجود إصرار من جانب جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي أبلغ اللاعب برغبته فى عودته لعمل معه من جديد.

وظهر باسم مرسي بمستوى مميز هذا الموسم رفقة نادي الإنتاج الحربي هذا الموسم فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، ونجح في تسجيل أكثر من هدف وأبرزهم كان فى شباك النادي الأهلي.