أول رد رسمي من الزمالك على نقل مباراة غزل المحلة.. والقوة الضاربة تتأهب لتأكيد الصدارة

نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، نقل مباراة الفريق الأول بالنادي مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن الزمالك لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح قاسم أن الزمالك لا توجد لديه أي أزمة في خوض المباراة على استاد غزل المحلة، مشيرا إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا على مواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وذلك على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهد المران انتظام كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد أن أدى اللاعبون الأساسيون في لقاء مصر المقاصة الأخير تدريبات استشفائية على هامش مران أمس.

وركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.

وانتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك الونش في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد أن غاب عن لقاء مصر المقاصة الأخير، بسبب حالة وفاة لأحد أقاربه.

حصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى شيكابالا بعض التدريبات البدنية على هامش المران، على أن ينتظم في المران الجماعي غداً.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مصر المقاصة الأخير، وأدت هذه المجموعة تدريبات فنية، وجمل تكتيكية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، بينما خاض باقي اللاعبين تقسيمة فنية قوية لتجهيزهم للمباريات المقبلة، وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين.

أدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني خوض زيزو لتدريبات تأهيلية، بعدما شعر اللاعب ببعض الإجهاد العضلي بسبب تلاحم المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.