عاجل .. السيسى يوجه بمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار النقدى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وتناول الاجتماع استعراض جهود البنك المركزى فى إطار نشاط منظومة العمل المصرفى والنقدى.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس السيسى بمواصلة تطبيق الإجراءات التى من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. واستعرض محافظ البنك المركزى، مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات فى القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومى لتمويل عملية التنمية. كما عرض طارق عامر جهود الجهاز المصرفى من أجل المشاركة فى التنمية الاقتصادية، فضلاً عن حوكمة الأداء المصرفى ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية.

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