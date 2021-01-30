عاجل .. السيسى يوجه بتركيز الدراسة بالجامعات الجديدة على العلوم الحديثة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، تناول الاجتماع "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية". ووجه الرئيس السيسى بتركيز الدراسة الأكاديمية فى الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذاً فى الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية فى مصر، وما تتطلبه من تخصصات فى كافة المجالات بكل محافظة فى الجمهورية، موجهاً كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسياً للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار فى ذات السياق ما تم من البدء فى أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحاً منهجية النطاق الجغرافى والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

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