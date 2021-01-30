السيسى يوجه بمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر ، محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدى ، واستعرض محافظ البنك المركزي مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
كما عرض "طارق عامر " جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإليكترونية.
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