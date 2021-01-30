القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بالطائرات المقاتلة

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة والذى يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

كما أعربت عناصر من القوات الجوية المشاركة فى التدريب عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد والذى يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.