نائب بـ "الشيوخ" تجاوز مصر ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا شهادة نجاح جديدة للدولة

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أحمد جودة - القاهرة - قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في تجاوز ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا وإنخفاض عدد الحالات المصابة من 1000 حالة يوميًا إلى 500 حالة يوميًا، شهادة نجاح جديدة للدولة في إدارة الوباء وفي التصدي للفيروس الفتاك.

وأشار "محسن" في بيان له، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية تؤكد أن هناك انخفاض حقيقي في الحالات المصابة والوفيات، والسبب في ذلك يعود إلى زيادة الوعي العام بخصوص الفيروس وأخطاره، وفي نفس الوقت يعود إلى جملة اجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة الوباء منها، فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة وبدء إجازة منتصف العام مبكرًا عن موعدها، والتشديد على الاجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات والأماكن العامة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر أصبح لديها خبرة صحية عريضة في التعامل مع الوباء منذ الموجة الأولى وطرق مواجهة أخطاره وتوفير كافة الإمكانيات اللازمه لمواجهة كل التحديات، مؤكدًا على أن إنكسار ذرورة الموجة الثانية للوباء ودون إعلان إغلاق عام نجاح كبير للدولة المصرية ونجاح لاقتصادها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مصر استطاعت أن توجد معادلة للتعايش مع كورونا واستمرار العمل والانتاج أيضًا، كما أنها تعاملت مع الأزمة بشكل واعي وشامل اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا.

الصحة: تسجيل 589 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

وفي سياق منفصل، كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 360 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها، و9217 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

