أول فبراير دير الرزيقات بالأقصر يستقبل الزوار

جدة - نرمين السيد - أعلن دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، اليوم السبت، عن فتح أبوابه لاستقبال الزوار بدءًا من الإثنين المقبل.



جدة - نرمين السيد - أعلن دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، اليوم السبت، عن فتح أبوابه لاستقبال الزوار بدءًا من الإثنين المقبل. وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ولن يسمح باستقبال أحد دون ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

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