صحة الشرقية تعلن تطعيم 100% من الفرق الطبية بمستشفى فاقوس

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى فاقوس النموذجى، وذلك أثناء زيارته للمستشفى وبعد الإنتهاء من تطعيم كافة الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفى.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى تصريح له اليوم السبت، أنه تم تطعيم 408 أفراد من الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفى فاقوس بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بنسبة 100% من الفرق الطبية التى تم تسجيلها على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبنى العزل بالمستشفى، موضحا أن لقاح فيروس كورونا الذى تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية، يتم أخذه فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، والذى أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم توفير اللقاح بالمجان للفئات الأولى من كتائب الجيش الأبيض من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحى بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضى الفشل الكلوى، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية قبل التطعيم، لافتا إلى أنه تم تدشين موقع إلكترونى لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.