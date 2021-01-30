نائب لبنانى يشكر الرئيس السيسى على رسائل التضامن السياسية والإنسانية لبلاده

جدة - نرمين السيد - أعرب النائب البرلمانى اللبنانى محمد الحجار، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، على رسائل التضامن السياسية والإنسانية تجاه لبنان وشعبه، سواء فى المبادرات والاتصالات المستمرة لإخراج لبنان من أزماته، أو فى المساعدات التى تقدمها مصر للبنانيين سواء من خلال المستشفى الميدانى العسكرى أو الجسر الجوى المفتوح أثناء وبعد انفجار مرفأ بيروت.





ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى عن بيان مكتب الحجار قوله إن ذلك جاء خلال اتصالين للحجار، بالسفير المصرى لدى لبنان ياسر علوى والقنصل العام فى السفارة المستشار أحمد إمام، لشكرهما على المساعدات الطبية التى قدمتها مصر الى لبنان.

ونوه الحجار بالمبادرة الأخوية للشعب المصرى وقيادته، والحس العالى بالمسؤولية التى تتحلى بها مصر دائما فى الاستحقاقات، والملمات تجاه البلدان العربية، ومن ضمنها لبنان.. كما شكر الجامعة العربية وأمينها العام للمساعدات التى تقدمها لبلاده، وآخرها ما حملته بالأمس الطائرة العسكرية الثالثة من أجهزة تنفس طبية لدعم النظام الصحى فى لبنان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، وقامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان؛ لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، يصاحبها الدكتورة هالة زايد ووفد رفيع المستوى، حيث كان فى استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية، الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر، قيادة وشعبا وجيشا.