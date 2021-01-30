قنصل روسيا بالإسكندرية يزور مطروح ويثمن العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - كما أكد القنصل الروسى - خلال لقائه مع محافظ مطروح خالد شعيب اليوم السبت، بمقر مكتبه بالديوان العام بمدينة مرسى مطروح، فى أول زيارة للقنصل للمحافظة - عراقة الحضارة المصرية مع امتدادها التاريخي؛ بما انعكس على قوة مصر وأهميتها بالمنطقة.

وأشار إلى عمق وقوة العلاقات بين قادة البلدين والتشاور المستمر بينهما من أجل تحقيق التقدم ونهضة البلدين وتحقيق مصالح شعبى البلدين.

من جانبه، استعرض المحافظ - خلال اللقاء - ما تتمتع به مطروح من إمكانيات سياحية متنوعة بشواطئها صيفًا وسيوة شتاءً، وما تزخر به من أنواع السياحة المختلفة سواء الشاطئية أو العلاجية أو الترفيهية أو التاريخية، مرحبا بالتعاون مع الجانب الروسى، بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.