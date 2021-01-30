وفاة عروس بسكتة قلبية قبل زفافها بساعات فى بنى سويف

توفيت عروس بقرية نجع العرب التابعة لمركز ناصر في بني سويف، اليوم السبت، قبل ساعات من زفافها، متأثرة بإصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب "سكتة قلبية".
وسادت حالة من الحزن داخل قرية "نجع العرب" بعد وفاة ابنة القرية "آلاء أبوسيف" 28 سنة، ليسانس آداب، والتي كانت تستعد لزفافها اليوم.
وأكد أهالى القرية أن الوفاة حدثت نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب "سكتة قلبية"، حسبما أكد مفتش الصحة الذي تم استدعاؤه لمنزل أسرتها.
وشارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، في اداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة، وتم تشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، لمقابر الأسرة، عقب استصدار تصريح الدفن بمعرفة مفتش الصحة، وسط حالة من الحزن عمت القرية بأكملها، واتشحت نساء القرية الملابس السوداء.
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