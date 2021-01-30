أحمد محسن: تجاوز مصر ذروة الموجة الثانية شهادة نجاح جديدة في إدارة الأزمة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في تجاوز ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا وانخفاض عدد الحالات المصابة من 1000 حالة يوميا إلى 500 حالة يوميا، شهادة نجاح جديدة للدولة في إدارة الوباء وفي التصدي للفيروس الفتاك.

أحمد محسن هناك انخفاض حقيقى فى معدلات الإصابة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، في بيان له اليوم، إن تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تؤكد على أن هناك انخفاض حقيقي في الحالات المصابة والوفيات، والسبب فى ذلك يعود إلى زيادة الوعي العام بخصوص الفيروس وأخطاره، وفي نفس الوقت يعود إلى جملة اجراءات اتخذتها الدولة المصرية؛ لمجابهة الوباء منها فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة وبدء إجازة منتصف العام مبكرا عن موعدها، والتشديد على الاجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات والأماكن العامة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، إن مصر أصبح لديها خبرة صحية عريضة في التعامل مع الوباء منذ الموجة الأولى وطرق مواجهة أخطاره وتوفير كافة الإمكانيات اللازمه لمواجهة كل التحديات .

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، على أن انكسار ذرورة الموجة الثانية للوباء ودون إعلان إغلاق عام نجاح كبير للدولة المصرية ونجاح لاقتصادها فمصر استطاعت أن توجد معادلة للتعايش مع كورونا واستمرار العمل والانتاج ايضا. كما أنها تعاملت مع الأزمة بشكل واعي وشامل اقتصاديا وصحيا واجتماعيا فهزمنا الفيروس.